В Киев везут 30 тонн карпатского снега

20.12.2019 16:30

Сегодня, 20 декабря, в Киев должны привезти 30 тонн снега из Карпат. Его доставят под Арку дружбы народов, чтобы обустроить специальный сноупарк, сообщает телеканал 112 Украина . Как сообщается, ... подробнее →

Зеленский распорядился закрыть все игорные заведения

20.12.2019 15:30

В Украине с сегодняшнего дня закрывают все игорные заведения с целью выведения бизнеса из тени. Об этом на своей странице в Facebook, написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ ... подробнее →

В Тернополе из памятника Пушкину сделали финского Деда Мороза

20.12.2019 15:00

Памятник российскому поэту Александру Пушкину в центре Тернополя переодели в финского рождественского персонажа Йоулупукки. Праздничный образ получился довольно забавным и памятник простоит в нем до ... подробнее →

NASA запустила в космос замену российским "Союзам" (ВИДЕО)

20.12.2019 14:00

20 декабря в 13:36 по Киеву с площадки SLC-41 на мысе Канаверал во Флориде отправился в дебютный полет частично многоразовый космический корабль Starliner CST-100 корпорации Boeing, сообщает ИА ... подробнее →

МОК отобрал "золото" у украинского тяжелоатлета

20.12.2019 13:30

Украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия признали виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2012 года в Лондоне и обязали вернуть золотую медаль, сообщает пресс-служба Международного ... подробнее →

Ученые воссоздали облик святого Николая

20.12.2019 13:00

Группа ученых из лаборатории лицевой анатомии при Ливерпульском университете имени Джона Мура создала трехмерный портрет святого Николая, который называют самым реалистичным и точным, передает ... подробнее →

В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт

20.12.2019 12:30

КПВВ "Новотроицкое" 22 декабря не будет работать с 8.00 до 12.00, сообщает МинВОТ . В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, 22 декабря 2019 года, контроль въезда / выезда в КПВВ ... подробнее →

СМИ собрали информацию о "лубянском стрелке"

20.12.2019 12:00

По предварительным данным российских СМИ, смертельное побоище в центре Москвы устроил 38-летний Евгений Манюров, житель Московской области. Он был предпринимателем в Подольске и занимался ... подробнее →

Эксперты выяснили новогодние "ценники" украинских звезд эстрады

20.12.2019 11:30

Корреспонденты интернет-издания " СТРАНА.ua " в канун новогодних праздников поговорили с организаторами концертов, а также закрытых мероприятий, чтоб узнать цены на выступления украинских звезд. ... подробнее →

Генпрокуратура выявила многомиллионные хищения на строительстве моста в Станице Луганской

20.12.2019 11:00

Генпрокуратура Украины сообщила о фактах злоупотребления и хищения во время капитального ремонта моста в Станице Луганской, сообщает Cxid.info . Отмечается, что во время обысков были изъяты документы ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 декабря

20.12.2019 10:30

Сегодня утром, 20 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины , 19 декабря ... подробнее →

В Киеве открыли главную елку Украины

20.12.2019 10:00

19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины, сообщает Цензор.НЕТ . Высота елки - более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных ... подробнее →

Монета в 5 гривен поступила в обращение

20.12.2019 09:30

С 20 декабря Национальный банк Украины вводит в оборот монету номиналом в пять гривен, сообщает LB.ua . Это предусмотрено вторым этапом введения монет вместо бумажных денег - первый начался 27 апреля ... подробнее →

Пушилин анонсировал отмену комендантского часа в "ДНР"

20.12.2019 09:00

Власти "ДНР" приняли решение об изменении режима действующего в республике комендантского часа. Об этом сообщил 19 декабря "глава республики" Денис Пушилин. «По всей республике информация будет ... подробнее →

Появилось видео ликвидации стрелка, напавшего на ФСБ в Москве (ВИДЕО)

20.12.2019 08:30

Появилось видео ликвидации мужчины, открывшего стрельбу вечером 19 декабря в здании ФСБ на Лубянке и возле него, сообщает ОстроВ . По последним данным в результате нападения двое сотрудников ФСБ ... подробнее →

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