В Киев везут 30 тонн карпатского снега20.12.2019 16:30
Сегодня, 20 декабря, в Киев должны привезти 30 тонн снега из Карпат. Его доставят под Арку дружбы народов, чтобы обустроить специальный сноупарк, сообщает телеканал 112 Украина . Как сообщается, ... подробнее →
Зеленский распорядился закрыть все игорные заведения20.12.2019 15:30
В Украине с сегодняшнего дня закрывают все игорные заведения с целью выведения бизнеса из тени. Об этом на своей странице в Facebook, написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ ... подробнее →
В Тернополе из памятника Пушкину сделали финского Деда Мороза20.12.2019 15:00
Памятник российскому поэту Александру Пушкину в центре Тернополя переодели в финского рождественского персонажа Йоулупукки. Праздничный образ получился довольно забавным и памятник простоит в нем до ... подробнее →
NASA запустила в космос замену российским "Союзам" (ВИДЕО)20.12.2019 14:00
20 декабря в 13:36 по Киеву с площадки SLC-41 на мысе Канаверал во Флориде отправился в дебютный полет частично многоразовый космический корабль Starliner CST-100 корпорации Boeing, сообщает ИА ... подробнее →
МОК отобрал "золото" у украинского тяжелоатлета20.12.2019 13:30
Украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия признали виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2012 года в Лондоне и обязали вернуть золотую медаль, сообщает пресс-служба Международного ... подробнее →
Ученые воссоздали облик святого Николая20.12.2019 13:00
Группа ученых из лаборатории лицевой анатомии при Ливерпульском университете имени Джона Мура создала трехмерный портрет святого Николая, который называют самым реалистичным и точным, передает ... подробнее →
В воскресенье КПВВ "Новотроицкое" закроют на ремонт20.12.2019 12:30
КПВВ "Новотроицкое" 22 декабря не будет работать с 8.00 до 12.00, сообщает МинВОТ . В связи с проведением ремонтных работ электрической сети, 22 декабря 2019 года, контроль въезда / выезда в КПВВ ... подробнее →
СМИ собрали информацию о "лубянском стрелке"20.12.2019 12:00
По предварительным данным российских СМИ, смертельное побоище в центре Москвы устроил 38-летний Евгений Манюров, житель Московской области. Он был предпринимателем в Подольске и занимался ... подробнее →
Эксперты выяснили новогодние "ценники" украинских звезд эстрады20.12.2019 11:30
Корреспонденты интернет-издания " СТРАНА.ua " в канун новогодних праздников поговорили с организаторами концертов, а также закрытых мероприятий, чтоб узнать цены на выступления украинских звезд. ... подробнее →
Генпрокуратура выявила многомиллионные хищения на строительстве моста в Станице Луганской20.12.2019 11:00
Генпрокуратура Украины сообщила о фактах злоупотребления и хищения во время капитального ремонта моста в Станице Луганской, сообщает Cxid.info . Отмечается, что во время обысков были изъяты документы ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 декабря20.12.2019 10:30
Сегодня утром, 20 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины , 19 декабря ... подробнее →
В Киеве открыли главную елку Украины20.12.2019 10:00
19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины, сообщает Цензор.НЕТ . Высота елки - более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных ... подробнее →
Монета в 5 гривен поступила в обращение20.12.2019 09:30
С 20 декабря Национальный банк Украины вводит в оборот монету номиналом в пять гривен, сообщает LB.ua . Это предусмотрено вторым этапом введения монет вместо бумажных денег - первый начался 27 апреля ... подробнее →
Пушилин анонсировал отмену комендантского часа в "ДНР"20.12.2019 09:00
Власти "ДНР" приняли решение об изменении режима действующего в республике комендантского часа. Об этом сообщил 19 декабря "глава республики" Денис Пушилин. «По всей республике информация будет ... подробнее →
Появилось видео ликвидации стрелка, напавшего на ФСБ в Москве (ВИДЕО)20.12.2019 08:30
Появилось видео ликвидации мужчины, открывшего стрельбу вечером 19 декабря в здании ФСБ на Лубянке и возле него, сообщает ОстроВ . По последним данным в результате нападения двое сотрудников ФСБ ... подробнее →
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