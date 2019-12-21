Строительство "Северного потока 2" приостановлено из-за санкций США

21.12.2019 10:00

Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – пока приостановила выполнение работ, сообщает Телеканал новостей «24» . Такое решение ... подробнее →

Российские СМИ отыскали "украинский след" в стрельбе на Лубянке

21.12.2019 09:00

Российские СМИ нашли способ увидеть "украинский след" в стрельбе у здания ФСБ в Москве на Лубянке, сообщает Телеканал новостей «24» . Якобы продавец оружия стрелку Евгению Манюрову ... подробнее →

Нацполиция закрыла более 5300 игорных заведений

21.12.2019 08:00

Сотрудники Нацполиции остановили работу более 5300 игорных заведений во всех регионах Украины. Изъято оборудование примерно на 50 млн гривен, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует ... подробнее →

Россия и Украина подпишут газовый контракт на пять лет

21.12.2019 07:00

Новый контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен на пять лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает Цензор.НЕТ . Чиновник отметил, что подписание контракта ... подробнее →

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