Российские СМИ нашли способ увидеть "украинский след" в стрельбе у здания ФСБ в Москве на Лубянке, сообщает Телеканал новостей «24» . Якобы продавец оружия стрелку Евгению Манюрову ... подробнее →

Сотрудники Нацполиции остановили работу более 5300 игорных заведений во всех регионах Украины. Изъято оборудование примерно на 50 млн гривен, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует ... подробнее →

21.12.2019 07:00

Новый контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен на пять лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает Цензор.НЕТ . Чиновник отметил, что подписание контракта ... подробнее →