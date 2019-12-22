Зеленский обошелся украинским налогоплательщикам дороже, чем Порошенко 22.12.2019 11:00 Государственная казначейская служба опубликовала на официальном сайте очередной месячный отчет по расходам в 2019 году, сообщает Телеканал новостей «24» . Отчеты "О выполнении ... подробнее →

В Британии разрешили лекарства, содержащие коноплю 22.12.2019 10:00 В Великобритании люди, больные тяжелой эпилепсией, смогут получить доступ к лекарствам на основе каннабиса с начала 2020 года, сообщает Корреспондент.net . Национальная служба здоровья ... подробнее →