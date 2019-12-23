Лучшие клубы Лиги чемпионов: "Динамо" - одиннадцатое, "Шахтер" на 32 месте

23.12.2019 20:12

УЕФА опубликовала рейтинг лучших клубов-участников Лиги чемпионов с 1955 года по сегодняшний день. Об этом сообщает пресс-служба организации. В УЕФА посчитали все матчи и за каждую победу в ... подробнее →

В Саудовской Аравии состоялся суд над убийцами журналиста

23.12.2019 19:20

Суд в Саудовской Аравии приговорил 5 человек, которые обвинялись в убийстве 59-летнего саудовского журналиста Джамаля Хашогги, к смертной казни, сообщает агентство Bloomberg. Еще 3 ... подробнее →

В новом году Ощадбанк закроет около 500 отделений

23.12.2019 17:00

Ощадбанк закроет около 500 отделений в разных городах Украины в рамках оптимизации физической сети филиалов банка, сообщает РБК-Украина . Таким образом, уже вскоре число отделений Ощадбанка может ... подробнее →

Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди

23.12.2019 16:00

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в Донецкой области получил 20 технических комплектов формата «электронная очередь», сообщает "Горловская мозаика" . Об этом сообщает пресс-служба Главного ... подробнее →

КИУ составил рейтинг депутатов-прогульщиков

23.12.2019 15:00

Свежий рейтинг депутатов-прогульщиков подготовил Комитет избирателей Украины (КИУ), сообщает Телеканал новостей «24» . Сразу трое парламентариев не приняли участия ни в одном голосовании ... подробнее →

Путин открыл ж/д сообщение по Крымскому мосту (ВИДЕО)

23.12.2019 14:00

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту, сообщает Корреспондент.net . Российский президент отправился на рельсовом автобусе из ... подробнее →

Украинцы назвали Владимира Зеленского политиком года

23.12.2019 13:00

Согласно опросу "Рейтинга", Президент Украины Владимир Зеленский стал политиком 2019 года, сообщает Телеканал новостей «24» . Его выбрали 47% опрошенных, а поддержка всех остальных ... подробнее →

В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни

23.12.2019 12:30

Начальник управления организации пограничного контроля Департамента охраны государственной границы Украины генерал-майор Юрий Лысюк рассказал о режиме работы КПВВ на Донбассе в праздничные дни, ... подробнее →

Программа новогодних мероприятий в Донецке

23.12.2019 12:00

Новый год 2020 в Донецке начнется с открытия главной ёлки "республики". Праздник, посвященный открытию елки, состоится 23 декабря в 17:00 на площади Ленина. Об этом сообщили в "администрации" Донецка. ... подробнее →

Рядом с Солнечной системой нашли «двойника» Земли

23.12.2019 11:30

Астрономам удалось обнаружить новую экзопланету, которая очень похожа на нашу Землю и располагается на близком расстоянии к ней — лишь 66,5 световых лет, передает FaceNews.ua . Планету назвали ... подробнее →

В "ДНР" отменили комендантский час на период новогодних праздников

23.12.2019 11:00

В "Донецкой Народной Республике" в период с 23:00 часов 31 декабря 2019 года по 05:00 часов 08 января 2020 года не будет действовать комендантский час, сообщают СМИ сепаратистов. Соответствующее ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря

23.12.2019 10:45

Сегодня, 23 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00). ... подробнее →

Украинские самбисты выступили в России вместе со сборной "ДНР"

23.12.2019 10:30

Сборная Украины по боевому самбо приняла участие в XXV чемпионате мира среди мужчин и мировом первенстве среди юношей, которые прошли в Твери (Россия), сообщает Обозреватель . Вместе с нашими ... подробнее →

В США столкнулись сразу 69 автомобилей (ВИДЕО)

23.12.2019 10:00

В Соединенных Штатах Америки одновременно столкнулись 69 автомобилей. Масштабная авария произошла в штате Вирджиния, сообщает Телеканал новостей «24» . Обошлось без погибших, однако на ... подробнее →

Кабмин выделил деньги на приобретение жилья ветеранам АТО и переселенцам

23.12.2019 09:30

На счета государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" поступили денежные средства, которые будут использованы на ... подробнее →

Руслана и Верка Сердючка выступили на концерте всех звезд Евровидения

23.12.2019 09:00

В столице Нидерландов, Амстердаме, состоялось грандиозное шоу Het Grote Songfestivalfeest с участием звезд «Евровидения» предыдущим годов, сообщает Главком . На концерте выступили и ... подробнее →

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