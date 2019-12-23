Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в Донецкой области получил 20 технических комплектов формата «электронная очередь», сообщает "Горловская мозаика" . Об этом сообщает пресс-служба Главного ... подробнее →

Ощадбанк закроет около 500 отделений в разных городах Украины в рамках оптимизации физической сети филиалов банка, сообщает РБК-Украина . Таким образом, уже вскоре число отделений Ощадбанка может ... подробнее →

Суд в Саудовской Аравии приговорил 5 человек, которые обвинялись в убийстве 59-летнего саудовского журналиста Джамаля Хашогги, к смертной казни, сообщает агентство Bloomberg. Еще 3 ... подробнее →

УЕФА опубликовала рейтинг лучших клубов-участников Лиги чемпионов с 1955 года по сегодняшний день. Об этом сообщает пресс-служба организации. В УЕФА посчитали все матчи и за каждую победу в ... подробнее →

Начальник управления организации пограничного контроля Департамента охраны государственной границы Украины генерал-майор Юрий Лысюк рассказал о режиме работы КПВВ на Донбассе в праздничные дни, ... подробнее →

Согласно опросу "Рейтинга", Президент Украины Владимир Зеленский стал политиком 2019 года, сообщает Телеканал новостей «24» . Его выбрали 47% опрошенных, а поддержка всех остальных ... подробнее →

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту, сообщает Корреспондент.net . Российский президент отправился на рельсовом автобусе из ... подробнее →

Свежий рейтинг депутатов-прогульщиков подготовил Комитет избирателей Украины (КИУ), сообщает Телеканал новостей «24» . Сразу трое парламентариев не приняли участия ни в одном голосовании ... подробнее →

Программа новогодних мероприятий в Донецке 23.12.2019 12:00 Новый год 2020 в Донецке начнется с открытия главной ёлки "республики". Праздник, посвященный открытию елки, состоится 23 декабря в 17:00 на площади Ленина. Об этом сообщили в "администрации" Донецка. ... подробнее →

Рядом с Солнечной системой нашли «двойника» Земли 23.12.2019 11:30 Астрономам удалось обнаружить новую экзопланету, которая очень похожа на нашу Землю и располагается на близком расстоянии к ней — лишь 66,5 световых лет, передает FaceNews.ua . Планету назвали ... подробнее →

В "ДНР" отменили комендантский час на период новогодних праздников 23.12.2019 11:00 В "Донецкой Народной Республике" в период с 23:00 часов 31 декабря 2019 года по 05:00 часов 08 января 2020 года не будет действовать комендантский час, сообщают СМИ сепаратистов. Соответствующее ... подробнее →