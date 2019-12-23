В Новой Зеландии после извержения вулкана погибло 19 человек23.12.2019 21:24
9 декабря на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. На тот момент там находилось 47 человек. По состоянию на 23 декабря число погибших составило 19, в больницах остаются ... подробнее →
Лучшие клубы Лиги чемпионов: "Динамо" - одиннадцатое, "Шахтер" на 32 месте23.12.2019 20:12
УЕФА опубликовала рейтинг лучших клубов-участников Лиги чемпионов с 1955 года по сегодняшний день. Об этом сообщает пресс-служба организации. В УЕФА посчитали все матчи и за каждую победу в ... подробнее →
В Саудовской Аравии состоялся суд над убийцами журналиста23.12.2019 19:20
Суд в Саудовской Аравии приговорил 5 человек, которые обвинялись в убийстве 59-летнего саудовского журналиста Джамаля Хашогги, к смертной казни, сообщает агентство Bloomberg. Еще 3 ... подробнее →
В новом году Ощадбанк закроет около 500 отделений23.12.2019 17:00
Ощадбанк закроет около 500 отделений в разных городах Украины в рамках оптимизации физической сети филиалов банка, сообщает РБК-Украина . Таким образом, уже вскоре число отделений Ощадбанка может ... подробнее →
Отделения ПФУ в Донецкой области оборудуют терминалами электронной очереди23.12.2019 16:00
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в Донецкой области получил 20 технических комплектов формата «электронная очередь», сообщает "Горловская мозаика" . Об этом сообщает пресс-служба Главного ... подробнее →
КИУ составил рейтинг депутатов-прогульщиков23.12.2019 15:00
Свежий рейтинг депутатов-прогульщиков подготовил Комитет избирателей Украины (КИУ), сообщает Телеканал новостей «24» . Сразу трое парламентариев не приняли участия ни в одном голосовании ... подробнее →
Путин открыл ж/д сообщение по Крымскому мосту (ВИДЕО)23.12.2019 14:00
Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту, сообщает Корреспондент.net . Российский президент отправился на рельсовом автобусе из ... подробнее →
Украинцы назвали Владимира Зеленского политиком года23.12.2019 13:00
Согласно опросу "Рейтинга", Президент Украины Владимир Зеленский стал политиком 2019 года, сообщает Телеканал новостей «24» . Его выбрали 47% опрошенных, а поддержка всех остальных ... подробнее →
В Госпогранслужбе рассказали о режиме работы КПВВ в праздничные дни23.12.2019 12:30
Начальник управления организации пограничного контроля Департамента охраны государственной границы Украины генерал-майор Юрий Лысюк рассказал о режиме работы КПВВ на Донбассе в праздничные дни, ... подробнее →
Программа новогодних мероприятий в Донецке23.12.2019 12:00
Новый год 2020 в Донецке начнется с открытия главной ёлки "республики". Праздник, посвященный открытию елки, состоится 23 декабря в 17:00 на площади Ленина. Об этом сообщили в "администрации" Донецка. ... подробнее →
Рядом с Солнечной системой нашли «двойника» Земли23.12.2019 11:30
Астрономам удалось обнаружить новую экзопланету, которая очень похожа на нашу Землю и располагается на близком расстоянии к ней — лишь 66,5 световых лет, передает FaceNews.ua . Планету назвали ... подробнее →
В "ДНР" отменили комендантский час на период новогодних праздников23.12.2019 11:00
В "Донецкой Народной Республике" в период с 23:00 часов 31 декабря 2019 года по 05:00 часов 08 января 2020 года не будет действовать комендантский час, сообщают СМИ сепаратистов. Соответствующее ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 декабря23.12.2019 10:45
Сегодня, 23 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00). ... подробнее →
Украинские самбисты выступили в России вместе со сборной "ДНР"23.12.2019 10:30
Сборная Украины по боевому самбо приняла участие в XXV чемпионате мира среди мужчин и мировом первенстве среди юношей, которые прошли в Твери (Россия), сообщает Обозреватель . Вместе с нашими ... подробнее →
В США столкнулись сразу 69 автомобилей (ВИДЕО)23.12.2019 10:00
В Соединенных Штатах Америки одновременно столкнулись 69 автомобилей. Масштабная авария произошла в штате Вирджиния, сообщает Телеканал новостей «24» . Обошлось без погибших, однако на ... подробнее →
Кабмин выделил деньги на приобретение жилья ветеранам АТО и переселенцам23.12.2019 09:30
На счета государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству" поступили денежные средства, которые будут использованы на ... подробнее →
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