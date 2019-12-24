Украина заключила безвиз с двумя латиноамериканскими странами 24.12.2019 14:00 Украина подписала безвизовые соглашения с Эквадором и Колумбией. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, сообщает телеканал 112 Украина . "Только утвердили ... подробнее →

АЗС снизили цены на топливо после требования Зеленского 24.12.2019 12:00 Управляемые группой "Приват" автозаправки 24 декабря снизили цены на все марки горючего на 1 гривну за литр, сообщает Телеканал новостей «24» . Что касается цен на топливо на других ... подробнее →