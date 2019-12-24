В Иране во время протестов погибли больше тысячи людей 24.12.2019 17:24 Около 1500 человек были убиты в Иране за две недели массовых протестов в ноябре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в Министерстве внутренних дел Ирана. По сообщениям ... подробнее →

Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем 24.12.2019 17:00 Благотворительны фонд «АДРА» вместе с Церковью Иисуса Христа Святых последних дней начинают проект по обеспечению твердым топливом (углем) в зимний период жителей 9 прифронтовых населенных ... подробнее →

К Новому году в Украине ожидается похолодание 24.12.2019 16:38 К Новому году в Украине ожидается похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр. 24 и 25 декабря в Украине ожидаются дожди, а температура воздуха не будет опускаться ниже ... подробнее →