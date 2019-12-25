В Кабмине анонсировали введение "паспортов в смартфоне" 25.12.2019 17:00 Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал введение электронных паспортов для граждан страны, сообщает телеканал 112 Украина . "Мы уже договорились, благодаря нашей ... подробнее →

В США 7-месячный ребенок стал мэром города 25.12.2019 16:00 Самым молодым мэром США стал семимесячный Уильям Чарльз МикМиллиан, сообщает Телеканал новостей «24» . Такое назначение стало врзможным, потому что должность мэра города Уайтхолла ... подробнее →