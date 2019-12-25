В Кабмине анонсировали введение "паспортов в смартфоне"25.12.2019 17:00
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал введение электронных паспортов для граждан страны, сообщает телеканал 112 Украина . "Мы уже договорились, благодаря нашей ... подробнее →
В США 7-месячный ребенок стал мэром города25.12.2019 16:00
Самым молодым мэром США стал семимесячный Уильям Чарльз МикМиллиан, сообщает Телеканал новостей «24» . Такое назначение стало врзможным, потому что должность мэра города Уайтхолла ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря25.12.2019 15:00
Сегодня, 25 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00). ... подробнее →
По воде, аки посуху: украинский каскадер проехал на мотоцикле по Днепру (ВИДЕО)25.12.2019 14:30
Каскадер Сергей Совяк совершил рекордный заезд по реке Днепр на мотоцикле, сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что вместо заявленных трех километров, Совяк проехал по воде - пять, со скоростью ... подробнее →
29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта25.12.2019 12:00
Пункт пропуска группировки «ДНР» «Горловка» на линии соприкосновения не будет работать 29 декабря. Об этом сообщил «мэр» Горловки при «ДНР» Иван ... подробнее →
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