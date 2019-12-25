В Кабмине анонсировали введение "паспортов в смартфоне"

25.12.2019 17:00

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал введение электронных паспортов для граждан страны, сообщает телеканал 112 Украина . "Мы уже договорились, благодаря нашей ... подробнее →

В США 7-месячный ребенок стал мэром города

25.12.2019 16:00

Самым молодым мэром США стал семимесячный Уильям Чарльз МикМиллиан, сообщает Телеканал новостей «24» . Такое назначение стало врзможным, потому что должность мэра города Уайтхолла ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря

25.12.2019 15:00

Сегодня, 25 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00). ... подробнее →

По воде, аки посуху: украинский каскадер проехал на мотоцикле по Днепру (ВИДЕО)

25.12.2019 14:30

Каскадер Сергей Совяк совершил рекордный заезд по реке Днепр на мотоцикле, сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что вместо заявленных трех километров, Совяк проехал по воде - пять, со скоростью ... подробнее →

29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта

25.12.2019 12:00

Пункт пропуска группировки «ДНР» «Горловка» на линии соприкосновения не будет работать 29 декабря. Об этом сообщил «мэр» Горловки при «ДНР» Иван ... подробнее →

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