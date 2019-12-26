Австрийская авиакомпания вводит "самолетные" проездные

26.12.2019 16:04

Авиакомпания Austrian Airlines введет проездные билеты на перелеты. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании, предает Корреспондент.net . Проездные будут распространяться на рейсы в 60 ... подробнее →

В Харькове сносят 39 объектов из-за строительства новых станций метро

26.12.2019 16:00

В Харькове на перекрестке проспектов Гагарина и Героев Сталинграда снесли магазин. Таким образом начали освобождать территорию под строительство новой станции метро на Алексеевской линии, передает ... подробнее →

В Вене начался финальный этап украино-российских газовых переговоров

26.12.2019 15:00

Делегации России и Украины начали переговоры относительно транзита газа в Вене. Информацию об этом УНН подтвердил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко. На встрече ... подробнее →

В Припяти впервые c 1986 года установили рождественскую елку

26.12.2019 14:00

В зоне отчуждения в городе Припять впервые за последние 33 года установили новогоднюю елку. Ее украшали бывшие жители города, сообщает телеканал 112 Украина . Чтобы украсить елку, люди использовали ... подробнее →

В "ЛНР" отменили комендантский час с Нового года до Рождества

26.12.2019 13:00

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник своим "указом" отменил действие комендантского часа на оккупированной территории Луганской области с Нового года до Рождества, сообщает ОстроВ . "Постановляю отменить ... подробнее →

Среди погибших на пожаре в Одессе опознали директора института НАН Украины

26.12.2019 12:00

В Одессе опознали 16-го погибшего в пожаре в колледже на Троицкой, сообщает Телеканал новостей «24» . Им оказался директор Института морской биологии НАН Украины доктор биологических наук ... подробнее →

Завершился первый этап Нацотбора на Евровидение-2020

26.12.2019 11:00

Вчера завершился первый этап Национального отбора на Евровидение-2020, стартовавший 16 октября. Он заключался в онлайн-сборе анкет участников. На втором этапе Нацотбора состоятся два телевизионных ... подробнее →

Футболист сборной Украины собрался на Новый год в Донецк

26.12.2019 10:00

Полузащитник луганской "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня рассказал о том, что планирует встречать Новый год в Донецке. Об этом Иванисеня сказал в интервью сайту ua-football.com, сообщает ... подробнее →

Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря

26.12.2019 09:30

Все КПВВ на линии размежевания функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00, сообщает Госпогранслкжба Украины . В общем через КПВВ последовало 36,4 ... подробнее →

"Новая Почта" опубликовала график работы на новогодние праздники

26.12.2019 09:00

С 25 декабря по 30 декабря включительно, отделения "Новой Почты" и курьерская доставка будут работать в штатном режиме, сообщили в компании, передает Телеканал новостей «24» . График ... подробнее →

В Лисичанске отключили воду и отопление

26.12.2019 08:30

В связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию семи насосных станций ЛКСП "Лисичанскводоканал", без централизованного водоснабжения остаются ... подробнее →

Немец нашел в старых часах 50 тысяч дойчмарок

26.12.2019 08:00

В Германии житель Ауриха обнаружил 50 тысяч немецких марок в старых настенных часахкупленных на блошином рынке, сообщает Телеканал новостей «24» . Он отнес деньги в местное ... подробнее →

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