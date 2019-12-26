В зоне отчуждения в городе Припять впервые за последние 33 года установили новогоднюю елку. Ее украшали бывшие жители города, сообщает телеканал 112 Украина . Чтобы украсить елку, люди использовали ... подробнее →

Делегации России и Украины начали переговоры относительно транзита газа в Вене. Информацию об этом УНН подтвердил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко. На встрече ... подробнее →

В Харькове на перекрестке проспектов Гагарина и Героев Сталинграда снесли магазин. Таким образом начали освобождать территорию под строительство новой станции метро на Алексеевской линии, передает ... подробнее →

Авиакомпания Austrian Airlines введет проездные билеты на перелеты. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании, предает Корреспондент.net . Проездные будут распространяться на рейсы в 60 ... подробнее →

Завершился первый этап Нацотбора на Евровидение-2020 26.12.2019 11:00 Вчера завершился первый этап Национального отбора на Евровидение-2020, стартовавший 16 октября. Он заключался в онлайн-сборе анкет участников. На втором этапе Нацотбора состоятся два телевизионных ... подробнее →