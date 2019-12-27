Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова озвучила отдельные условия, за выполнение которых Международный валютный фонд предоставит очередной транш. Она ... подробнее →

В 2020-м году украинские спортсмены примут участие в зимних Юношеских Олимпийских играх (Лозанна, Швейцария) и в летних Олимпийских и Паралимпийских играх (Токио, Япония). Для того, чтобы украинские ... подробнее →

Министр обороны США Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении – или даже полном выводе американских войск из Западной Африки, сообщили источники американской газеты The New ... подробнее →

В компании LG заявили, что разработали уникальное устройство для тех, кто хочет заниматься садоводством, не выходя из собственной квартиры, сообщает Корреспондент.net . В январе на выставке CES 2020 ... подробнее →

В Украине планируют закрыть все нелегальные АЗС 27.12.2019 16:57 Все автозаправочные станции в Украине будут работать по лицензиям или не будут работать вообще. Об этом заявив премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook. «В Украине ... подробнее →

Американские инвесторы заинтересовались украинским предприятием 27.12.2019 15:50 США надеятся, что запорожский завод "Мотор Сич" не будет продан китайским инвесторам. Поиск инвесторов продолжается, а сделку с китайцами - еще не поздно пересмотреть. Об этом сообщил ... подробнее →