LG создала умный шкаф-оранжерею

27.12.2019 19:00

В компании LG заявили, что разработали уникальное устройство для тех, кто хочет заниматься садоводством, не выходя из собственной квартиры, сообщает Корреспондент.net . В январе на выставке CES 2020 ... подробнее →

США определились с главными военными угрозами в мире

27.12.2019 18:22

Министр обороны США Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении – или даже полном выводе американских войск из Западной Африки, сообщили источники американской газеты The New ... подробнее →

Правительство выделило более миллиарда гривен на подготовку украинских спортсменов к Олимпиаде

27.12.2019 17:32

В 2020-м году украинские спортсмены примут участие в зимних Юношеских Олимпийских играх (Лозанна, Швейцария) и в летних Олимпийских и Паралимпийских играх (Токио, Япония). Для того, чтобы украинские ... подробнее →

Украина получила условия кредита от МВФ

27.12.2019 17:17

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова озвучила отдельные условия, за выполнение которых Международный валютный фонд предоставит очередной транш. Она ... подробнее →

В Украине планируют закрыть все нелегальные АЗС

27.12.2019 16:57

Все автозаправочные станции в Украине будут работать по лицензиям или не будут работать вообще. Об этом заявив премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook. «В Украине ... подробнее →

Ливия планирует привлечь Турцию для войны с повстанцами

27.12.2019 16:13

Международно признанное правительство Ливии попросило в Турции «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку. Сообщается, что правительство Ливии официально пригласило в Турции ... подробнее →

Американские инвесторы заинтересовались украинским предприятием

27.12.2019 15:50

США надеятся, что запорожский завод "Мотор Сич" не будет продан китайским инвесторам. Поиск инвесторов продолжается, а сделку с китайцами - еще не поздно пересмотреть.  Об этом сообщил ... подробнее →

Зеленский уволил главу Бюро расследований

27.12.2019 15:16

Президент Владимир Зеленским издал указ об увольнении директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. В то же время глава государства другим указом назначил врио главы ГБР – ... подробнее →

Кабмин Украины изменил правила субсидий для населения

27.12.2019 14:51

С 1 января 2020 года льготные категории украинцев смогут в любое время перейти на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается в Telegram-канале ... подробнее →

Украина и Россия "обнулили" взаимные претензии по газу

27.12.2019 12:00

Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газовому вопросу. Обнулить претензии они договорились с 1 января. Об этом заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, сообщает телеканал ... подробнее →

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

27.12.2019 11:00

Впервые со времени аннексии Крыма в Украинский бюджет поступили деньги, взысканные в качестве штрафа за нарушение воздушного пространства, сообщает РБК-Украина . Речь идет о привлечении к финансовой ... подробнее →

Названы имена граждан Украины, летевших в разбившемся самолете

27.12.2019 10:30

На борту потерпевшего крушение около Алматы самолета казахстанской авиакомпании Bek Air находились два гражданина Украины, сообщает ОстроВ . В Комитете по ЧС МВД республики сообщили имена иностранных ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 декабря

27.12.2019 10:00

Сегодня, 27 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00). ... подробнее →

Опубликован список погибших и пострадавших в авиакатастрофе под Алматы

27.12.2019 09:30

Власти Казахастана опубликовали список погибших и пострадавших в результате аварии пассажирского самолета авиакомпании "Бек Эйр", сообщает Телеканал новостей «24» . На данный момент ... подробнее →

В Казахстане разбился пассажирский самолет (ВИДЕО)

27.12.2019 09:00

Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании "Бек Эйр" вылетел внутренним рейсом Алматы – Нур-Султан. Однако вскоре после взлета лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и ... подробнее →

Зеленский подписал закон, упрощающий оформление документов жителям зоны ООС

27.12.2019 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, для жителей зоны Операции Объединенных сил на ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 16 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх