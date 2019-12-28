В России три пенсионерки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод28.12.2019 17:00
В Челябинской области России суд рассмотрит дело трех пенсионерок, развернувших подпольное производство спиртного на законсервированном ликеро-водочном заводе в Верхнеуральске. К моменту, когда на них ... подробнее →
29 декабря КПВВ "Майорское" закроют из-за обмена пленными28.12.2019 16:00
В воскресенье, 29 декабря, контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области работать не будет, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ... подробнее →
"Дед Мороз" Кличко открыл движение по восстановленному Шулявскому мосту (ВИДЕО)28.12.2019 15:00
В Киеве в субботу, 28 декабря, Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение Шулявским путепроводом, который с марта был на реконструкции. Соответствующее видео обнародовала в Facebook ... подробнее →
Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?28.12.2019 14:00
В следующем году открыть бизнес в Украине станет проще. С 1 февраля 2020 года правительство запустит новую государственную программу кредитования малого предпринимательства. В Кабмине обещают, что ... подробнее →
Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?28.12.2019 13:00
Уходящий год был очень насыщенным на политические события. Украинцы пережили двое выборов, полное обновление государственной власти, принятие ряда важных законов и дипломатических решений. Об основных ... подробнее →
В ОРДО назвали дату и формулу обмена пленными28.12.2019 12:00
Так называемая "омбудсмен" ДНР Дарья Морозова подтвердила дату обмена пленными с Украиной. Она также назвала формулу обмена, сообщает Телеканал новостей «24» . По словам так называемого ... подробнее →
Украинцев будут лечить в клиниках НАМН бесплатно28.12.2019 11:00
В следующем году украинцам станет доступно бесплатное высокоспециализированное лечение в клинических учреждениях Национальной академии медицинских наук (НАМН), передает Цензор.НЕТ . Соответствующее ... подробнее →
ФК "Райо Вальекано" наказали за "нацистский" инцидент с Зозулей28.12.2019 10:00
"Райо Вальекано" получил наказание за оскорбления со стороны ультрас в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули во время матча Сегунды, сообщает UA-Футбол . Клуб получил от Федерации ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 декабря28.12.2019 09:30
Сегодня утром, 28 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 декабря ... подробнее →
Группа Kazka выпустила новый альбом28.12.2019 09:00
Украинская группа Kazka презентовала свой новый альбом Nirvana, сообщает телеканал 112 Украина . В трек-лист нового альбома вошли 10 песен, как уже представленные ранее, так и новые: Випадок? ... подробнее →
В Дружковке обокрали городскую новогоднюю елку28.12.2019 08:30
В Дружковке на Донетчине на Рождество с городской елки неизвестные украли более 20 елочных украшений, общая стоимость которых более 7 тыс. грн, передает "ГолосUa" . Об этом сообщила начальница ... подробнее →
Газпром" выплатилил "Нафтогазу" $2,9 млрд штрафа28.12.2019 08:00
ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит. Об этом журналистам заявил представитель "Газпрома", информирует ... подробнее →
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