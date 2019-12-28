Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год? 28.12.2019 13:00 Уходящий год был очень насыщенным на политические события. Украинцы пережили двое выборов, полное обновление государственной власти, принятие ряда важных законов и дипломатических решений. Об основных ... подробнее →