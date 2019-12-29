Министр спорта Испании отреагировал на скандал с Зозулей 29.12.2019 17:00 Министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао уверен, что судья правильно сделал, остановив матч из-за оскорблений украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули, сообщает Обозреватель . "Мы совместно ... подробнее →

Виталий Кличко спел песню Семена Слепакова про тяжелый год 29.12.2019 16:00 Мэр столицы Виталий Кличко, который вчера в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост, выложил новое видео в своем аккаунте в TikTok, сообщает ICTV . В ролике Кличко напевает трек российского ... подробнее →