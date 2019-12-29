Министр спорта Испании отреагировал на скандал с Зозулей29.12.2019 17:00
Министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао уверен, что судья правильно сделал, остановив матч из-за оскорблений украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули, сообщает Обозреватель . "Мы совместно ... подробнее →
Виталий Кличко спел песню Семена Слепакова про тяжелый год29.12.2019 16:00
Мэр столицы Виталий Кличко, который вчера в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост, выложил новое видео в своем аккаунте в TikTok, сообщает ICTV . В ролике Кличко напевает трек российского ... подробнее →
СМИ: обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" зваершен29.12.2019 15:00
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и "ДНР" состоялся, говорят сепаратисты и российские СМИ сообщает СТРАНА.ua . Представитель "ДНР" Дарья Морозова заявила, что Украина передала 60 человек, а ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января29.12.2019 14:30
ОВЕН Родившимся в апреле следует сразу определиться — или вы готовы трудиться не покладая рук, или лучше даже не начинать. И лишь инициативу по проведению праздника вам однозначно надо взять на ... подробнее →
В Славянске девочка умерла после визита к стоматологу29.12.2019 14:00
Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками стоматологической ... подробнее →
Стали известны имена первых украинцев, освобожденных по обмену29.12.2019 13:00
Согласно предварительным данным, Киев передаст представителям оккупационных администраций 87 человек. Зато на Родину с ОРДЛО вернутся 80 пленных, сообщает Телеканал новостей «24» . 25 из ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 декабря29.12.2019 12:30
Сегодня утром, 29 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →
Около 20 удерживаемых в Украине лиц отказались ехать в ОРДЛО29.12.2019 12:00
Около 20 человек, удерживаемых в Украине, отказались от обмена с ОРДЛО. Об этом сообщают подконтрольные боевикам СМИ, передает телеканал 112 Украина . "Украина готова нам (в ОРДЛО) передать 87 ... подробнее →
Офис Президента начал видеотрансляцию обмена пленными нв Донбассе (ВИДЕО)29.12.2019 11:15
Пресс-служба Офіса президента начала прямую видеотрансляцию обмена пленными нв Донбассе. подробнее →
На Донбассе начался обмен пленными29.12.2019 11:00
Обмен пленными между самопровозглашенными "ЛДНР" и украинской стороной начался на КПП под Горловкой, сообщает СТРАНА.ua . Точное число людей, которое стороны передадут друг другу, пока не ... подробнее →
Американская астронавтка установила новый рекорд пребывания в космосе29.12.2019 10:30
В субботу 40-летняя американская астронавтка Кристина Коч превзошла рекорд пребывания в космосе для женщин. Ранее рекордной была отметка в 288 дней, сообщает телеканал 112 Украина . Коч прибыла на ... подробнее →
"ДНР" привезла украинских пленных для обмена в автозаках29.12.2019 10:15
Власти т.н "ДНР" утром 29 декабря доставили украинских пленных для обмена на пункт пропуска Майорск в Донецкой области, передает СТРАНА.ua . Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo. Также он ... подробнее →
В Харькове построили новогоднюю елку из автомобилей (ВИДЕО)29.12.2019 10:00
В Харькове создали автомобильное новогоднее дерево. Ствол, ветви и праздничную звезду – на все ушло 348 машин, сообщает Телеканал новостей «24» . Огромную автоёлку харьковские ... подробнее →
"Евросолидарность" сделала резонансное заявление по поводу обмена пленными29.12.2019 09:30
Европейская Солидарность" категорически осуждает включение в списки на обмен пленными бывших сотрудников "Беркута", которые причастны к убийствам Небесной Сотни во время Революции Достоинства, ... подробнее →
В "ЛНР" заявили, что уже везут украинцев к месту обмена29.12.2019 09:00
Представитель самопровозглашенной "Луганской народной республики" Ольга Кобцева сообщила, что удерживаемые на территории фейковой республики лица утром в воскресенье, 29 декабря, отбыли из Луганска к ... подробнее →
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