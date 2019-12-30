Бой Кличко – Джошуа назвали поединком десятилетия 30.12.2019 16:00 Бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа назван поединком десятилетия по версии авторитетного издания Boxing News, сообщает XSPORT.ua . Встреча украинца и британца произошла в 2017 году на стадионе ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 декабря 30.12.2019 14:30 Сегодня утром, 30 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 декабря ... подробнее →