Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением ... подробнее →

Волонтеры приготовили для украинских защитников на Донбассе более четырех тонн оливье, информирует ТСН . Над приготовлением традиционного новогоднего блюда работали три дня. "Главный ингредиент в ... подробнее →

"Радио Свобода" опубликовала список пленных, кого до сих пор не вернули на родину. гражданские: Валерий Матюшенко - предприниматель, музыкант, заложник группировки "ДНР", схвачен среди родного ... подробнее →

Футболисты сборной Украины поздравили болельщиков с наступающим Новым годом, сообщает НВ . Видео было опубликовано на официальном сайте Украинской ассоциации футбола. В записи видеоролика приняли ... подробнее →

АвтоЗАЗ начал сборку российских автомобилей 31.12.2019 12:00 На Запорожском автомобилестроительном заводе начали производство автомобилей под брендом Lada, сообщает "Главком" . В пресс-службе корпорации УкрАвто, в которую входит и запорожский завод, на данный ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 декабря 31.12.2019 10:00 Сегодня утром, 31 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →