Футболисты сборной Украины записали видеопоздравление с Новым годом (ВИДЕО)31.12.2019 17:00
Футболисты сборной Украины поздравили болельщиков с наступающим Новым годом, сообщает НВ . Видео было опубликовано на официальном сайте Украинской ассоциации футбола. В записи видеоролика приняли ... подробнее →
Журналисты назвали имена тех, кто остался в плену у пророссийских боевиков31.12.2019 16:00
"Радио Свобода" опубликовала список пленных, кого до сих пор не вернули на родину. гражданские: Валерий Матюшенко - предприниматель, музыкант, заложник группировки "ДНР", схвачен среди родного ... подробнее →
Волонтеры приготовили более 4 тонн оливье для украинских воинов на Донбассе (ВИДЕО)31.12.2019 15:00
Волонтеры приготовили для украинских защитников на Донбассе более четырех тонн оливье, информирует ТСН . Над приготовлением традиционного новогоднего блюда работали три дня. "Главный ингредиент в ... подробнее →
Зеленский и Путин обменялись новогодними поздравлениями по телефону31.12.2019 14:00
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением ... подробнее →
Синоптики "поздравили" украинцев с Новым годом штормовым предупреждением31.12.2019 13:30
На последний день года - вторник, 31 декабря - Укргидрометцентр объявил по Украине штормовое предупреждение. Метеорологи предупреждают о сильных порывов ветра и гололеда, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →
АвтоЗАЗ начал сборку российских автомобилей31.12.2019 12:00
На Запорожском автомобилестроительном заводе начали производство автомобилей под брендом Lada, сообщает "Главком" . В пресс-службе корпорации УкрАвто, в которую входит и запорожский завод, на данный ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 декабря31.12.2019 10:00
Сегодня утром, 31 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →
В Хорватии открылся музей похмелья (ВИДЕО)31.12.2019 09:30
В столице Хорватии Загребе открыли первый музей, посвященный похмелью. Здесь собраны истории похмелья и предметы, напоминающие о пьяных вечеринках, сообщает Телеканал новостей «24» . В ... подробнее →
Украина и Россия подписали контракт на транзит газа31.12.2019 08:30
В Вене завершился финальный этап переговоров "Нафтогаза" и "Газпрома". Украина и Россия заключили контракт для осуществления транзита. Согласно ему Россия будет транспортировать газ через украинскую ... подробнее →
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- Журналисты назвали имена тех, кто остался в плену у пророссийских боевиков16:00
- Волонтеры приготовили более 4 тонн оливье для украинских воинов на Донбассе (ВИДЕО)15:00
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