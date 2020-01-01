C 1 января изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум

01.01.2020 13:00

Минимальная зарплата с 1 января в Украине составит 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час, сообщает Телеканал новостей «24» . Такие размеры минималки заложены в государственном ... подробнее →

В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)

01.01.2020 11:00

В неподконтрольном украинской власти Донецке многие жители встречали Новый 2020 год у главной новогодней елки, установленной на площади Ленина, передают «Донецкие новости» . По оценкам ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января

01.01.2020 10:15

Новогодняя ночь на линии разграничения прошла спокойно. Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе сегодня, 1 января, открылись вовремя и работают в штатном режиме по графику зимнего ... подробнее →

В Сети сравнили новогодние поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко (ВИДЕО)

01.01.2020 09:00

В YoyTube смонтировали вместе новогодние обращения президентов Украины, России и Беларуси. "Поздравление с Новым Годом 2020 Зеленского, Путина и Лукашенко - почувствуй разницу!" - подписано видео. подробнее →

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