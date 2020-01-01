C 1 января изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум 01.01.2020 13:00 Минимальная зарплата с 1 января в Украине составит 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час, сообщает Телеканал новостей «24» . Такие размеры минималки заложены в государственном ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января 01.01.2020 10:15 Новогодняя ночь на линии разграничения прошла спокойно. Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе сегодня, 1 января, открылись вовремя и работают в штатном режиме по графику зимнего ... подробнее →