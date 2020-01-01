FIFA намерена изменить правила офсайда 01.01.2020 17:00 Международная федерация футбола (FIFA) планирует изменить принцип определения офсайда (положения вне игры) в пользу атаки, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Новым правилом предлагается фиксировать ... подробнее →

C 1 января изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум 01.01.2020 13:00 Минимальная зарплата с 1 января в Украине составит 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час, сообщает Телеканал новостей «24» . Такие размеры минималки заложены в государственном ... подробнее →