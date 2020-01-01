FIFA намерена изменить правила офсайда01.01.2020 17:00
Международная федерация футбола (FIFA) планирует изменить принцип определения офсайда (положения вне игры) в пользу атаки, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Новым правилом предлагается фиксировать ... подробнее →
Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы ушедшего года01.01.2020 15:00
Стриминговый сервис Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года, сообщает сайт #Буквы . Первое место в общем топе Netflix’а заняла детективная комедия “Загадочное ... подробнее →
C 1 января изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум01.01.2020 13:00
Минимальная зарплата с 1 января в Украине составит 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час, сообщает Телеканал новостей «24» . Такие размеры минималки заложены в государственном ... подробнее →
В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)01.01.2020 11:00
В неподконтрольном украинской власти Донецке многие жители встречали Новый 2020 год у главной новогодней елки, установленной на площади Ленина, передают «Донецкие новости» . По оценкам ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января01.01.2020 10:15
Новогодняя ночь на линии разграничения прошла спокойно. Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе сегодня, 1 января, открылись вовремя и работают в штатном режиме по графику зимнего ... подробнее →
В Сети сравнили новогодние поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко (ВИДЕО)01.01.2020 09:00
В YoyTube смонтировали вместе новогодние обращения президентов Украины, России и Беларуси. "Поздравление с Новым Годом 2020 Зеленского, Путина и Лукашенко - почувствуй разницу!" - подписано видео. подробнее →
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января11:00
- В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января10:15
- Журналисты назвали имена тех, кто остался в плену у пророссийских боевиков16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 декабря10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 декабря14:30
- СБУ опубликовала официальный список лиц, освобожденных из плена боевиков09:00
- СМИ: обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" зваершен15:00
- В Славянске девочка умерла после визита к стоматологу14:00
- Стали известны имена первых украинцев, освобожденных по обмену13:00
- Нидерланды отказались от своего исторического названия12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января11:00
- На YouTube появилось новогоднее поздравление Невладимира Невладимировича Непутина (ВИДЕО)10:00
- Елка в Киеве признана одной из самых красивых в Европе08:00
- FIFA намерена изменить правила офсайда17:00
- Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы ушедшего года15:00
- C 1 января изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум13:00
- В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января10:15
- В Сети сравнили новогодние поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко (ВИДЕО)09:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)
- АвтоЗАЗ начал сборку российских автомобилей
- В Сети сравнили новогодние поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января
- Журналисты назвали имена тех, кто остался в плену у пророссийских боевиков
- СБУ опубликовала официальный список лиц, освобожденных из плена боевиков
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 декабря
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 декабря
- C 1 января изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум
- Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев