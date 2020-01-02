Вратарь "Шахтера" попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира

02.01.2020 15:00

Вратарь национальной сборной Украины и футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира в возрастной категории старше 35 лет, сообщает Zbirna.com . По оценкам ... подробнее →

Начал работу новый украинский онлайн-кинотеатр

02.01.2020 13:00

1 января 2020 года в тестовом режиме начинает работу украинский онлайн-кинотеатр Такфликс. Здесь можно будет легально посмотреть новое украинское кино в наилучшем качестве, сообщает Ukraine Art News ... подробнее →

Нидерланды отказались от своего исторического названия

02.01.2020 12:00

С 2020 года Нидерланды официально прекратили использование слово Голландия для названия государства, сообщает Телеканал новостей «24» . С 1 января компании, власти, вузы и печатные ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января

02.01.2020 11:00

Сегодня утром, 2 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 января линию ... подробнее →

На YouTube появилось новогоднее поздравление Невладимира Невладимировича Непутина (ВИДЕО)

02.01.2020 10:00

На YouTube появилось новогоднее поздравление Невладимира Невладимировича Непутина (ВИДЕО) На YouTube-канале «Дождя» опубликовано новогоднее обращение непрезидента России Невладимира ... подробнее →

Елка в Киеве признана одной из самых красивых в Европе

02.01.2020 08:00

Новогодняя елка на Софийской площади в столице Украины попала в список пяти самых красивых праздничных деревьев Европы, информирует Цензор.НЕТ . Рейтинг составил туристический портал European Best ... подробнее →

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