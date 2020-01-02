Нидерланды отказались от своего исторического названия 02.01.2020 12:00 С 2020 года Нидерланды официально прекратили использование слово Голландия для названия государства, сообщает Телеканал новостей «24» . С 1 января компании, власти, вузы и печатные ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января 02.01.2020 11:00 Сегодня утром, 2 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 января линию ... подробнее →