В Авдеевке на сутки отключили электричество 03.01.2020 10:00 В Авдеевке из-за аварии отключили электроэнергию, информирует Depo.Донбасс . Город обесточили в 6 утра в пятницу, 3 января. Отключение продлится сутки. "В связи с аварийной ситуацией, которая ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января 03.01.2020 09:30 Сегодня утром, 3 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →