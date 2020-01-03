В Киеве заработали пункты приема новогодних елок 03.01.2020 11:00 Как сообщает пресс-служба КГГА, в Киеве заработали 15 пунктов приема новогодних елок, передает Громадское Телевидение . «Не выбрасывайте елки, а сдайте на переработку. Собранные деревья ... подробнее →

В Авдеевке на сутки отключили электричество 03.01.2020 10:00 В Авдеевке из-за аварии отключили электроэнергию, информирует Depo.Донбасс . Город обесточили в 6 утра в пятницу, 3 января. Отключение продлится сутки. "В связи с аварийной ситуацией, которая ... подробнее →