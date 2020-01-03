Двойник Зеленского снялся в новогоднем шоу на канале "Россия 1" (ВИДЕО)03.01.2020 13:00
В шоу "Новогодний парад звезд 2020" на канале "Россия 1" пятерка пародистов пошутила на тему Украины и ее действующего президента, сообщает СТРАНА.ua . Запись выступления появилась в YouTube и ... подробнее →
В Киеве заработали пункты приема новогодних елок03.01.2020 11:00
Как сообщает пресс-служба КГГА, в Киеве заработали 15 пунктов приема новогодних елок, передает Громадское Телевидение . «Не выбрасывайте елки, а сдайте на переработку. Собранные деревья ... подробнее →
В Авдеевке на сутки отключили электричество03.01.2020 10:00
В Авдеевке из-за аварии отключили электроэнергию, информирует Depo.Донбасс . Город обесточили в 6 утра в пятницу, 3 января. Отключение продлится сутки. "В связи с аварийной ситуацией, которая ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января03.01.2020 09:30
Сегодня утром, 3 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета (ВИДЕО)03.01.2020 09:00
В центре Киева провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко, сообщает Цензор.НЕТ . Кузьменко в ходе эксперимента прошла тем же путем, которым, ... подробнее →
В норвежском селе наступило лето среди зимы03.01.2020 08:00
В селе Сундалсора на западе Норвегии 2 января зафиксировали рекордно высокую температуру +19 градусов, сообщает РБК-Украина . Этот показатель на 25 градусов выше, чем в среднем в этот месяц по ... подробнее →
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