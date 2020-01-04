Американский производитель "Segway", сейчас принадлежащий китайской компании "Ninebot", представил прототип футуристичного средства передвижения под названием S-Pod к выставке CES 2020, которая ... подробнее →

Ректор Киевского национального с Михаил Поплавский и певец Олег Винник запускают новый проект - национальная музыкальная премия Украинская песня года. Церемония награждения состоится 12 февраля в ... подробнее →

На КПВВ "Майорское" умерла пожилая женщина. Об этом сообщил так называемый "глава администрации" оккупированной Горловки Иван Приходько в соцсетях, передает ОстроВ . По словам Приходько, женщина ... подробнее →

Сборная России вырвала победу у команды Швеции в овертайме сумасшедшего полуфинала МЧМ по хоккею, сообщает XSPORT . В матче было заброшено 9 шайб. Чемпионат мира (U-20). Полуфинал: Швеция – ... подробнее →

В Амстердаме ввели "ночной" налог для туристов 04.01.2020 12:00 С 1 января в Амстердаме введен новый налог для туристов за проживание, сообщает НВ . Теперь власти Нидерландов будут взимать с гостей столицы €3 за каждую ночь пребывания в дополнение к уже ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января 04.01.2020 11:00 Сегодня утром, 4 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →