Россия вышла в финал МЧМ по хоккею04.01.2020 19:00
Сборная России вырвала победу у команды Швеции в овертайме сумасшедшего полуфинала МЧМ по хоккею, сообщает XSPORT . В матче было заброшено 9 шайб. Чемпионат мира (U-20). Полуфинал: Швеция – ... подробнее →
На КПВВ "Майорское" умерла жительница ОРЛО04.01.2020 17:00
На КПВВ "Майорское" умерла пожилая женщина. Об этом сообщил так называемый "глава администрации" оккупированной Горловки Иван Приходько в соцсетях, передает ОстроВ . По словам Приходько, женщина ... подробнее →
Поплавский и Винник перезапустили "Украинскую песню года"04.01.2020 15:00
Ректор Киевского национального с Михаил Поплавский и певец Олег Винник запускают новый проект - национальная музыкальная премия Украинская песня года. Церемония награждения состоится 12 февраля в ... подробнее →
"Segway" представил кресло-гироскутер04.01.2020 13:00
Американский производитель "Segway", сейчас принадлежащий китайской компании "Ninebot", представил прототип футуристичного средства передвижения под названием S-Pod к выставке CES 2020, которая ... подробнее →
В Амстердаме ввели "ночной" налог для туристов04.01.2020 12:00
С 1 января в Амстердаме введен новый налог для туристов за проживание, сообщает НВ . Теперь власти Нидерландов будут взимать с гостей столицы €3 за каждую ночь пребывания в дополнение к уже ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января04.01.2020 11:00
Сегодня утром, 4 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →
На Южно-Украинской АЭС аварийно отключился третий энергоблок04.01.2020 10:00
На Южно-Украинской Атомной электростанции (АЭС) утром в субботу, 4 января, произошло отключение третьего энергоблока по причине срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК ... подробнее →
В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто04.01.2020 09:00
В «МВД» «ДНР» заявили, что «транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины и других государств, прошедшие обязательную регистрацию, должны ... подробнее →
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