Украина обогнала Беларусь и Россию по минимальной зарплате 05.01.2020 13:00 Минимальная зарплата в Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет "минималку" в России и Беларуси, передает Корреспондент.net . Об этом на своей странице в Facebook ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января 05.01.2020 10:00 Сегодня, 5 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00). По ... подробнее →