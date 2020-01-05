Vodafone и Samsung дарят абонентам год бесплатных звонков 05.01.2020 17:00 Vodafone подготовил для своих абонентов рождественский подарок, сообщает Today.ua . В рамках новогодней акции вы можете получить в подарок год бесплатной мобильной связи, если приобрете смартфон от ... подробнее →

Выступление "крымнашистки" Хакамады в Киеве отменили 05.01.2020 15:00 Компания Taryan Group заявила об отмене выступления на бизнес-форуме скандального российского политика Ирины Хакамады, которая после оккупации Крыма РФ называла Путина победителем. Об этом компания ... подробнее →