Vodafone и Samsung дарят абонентам год бесплатных звонков05.01.2020 17:00
Vodafone подготовил для своих абонентов рождественский подарок, сообщает Today.ua . В рамках новогодней акции вы можете получить в подарок год бесплатной мобильной связи, если приобрете смартфон от ... подробнее →
Выступление "крымнашистки" Хакамады в Киеве отменили05.01.2020 15:00
Компания Taryan Group заявила об отмене выступления на бизнес-форуме скандального российского политика Ирины Хакамады, которая после оккупации Крыма РФ называла Путина победителем. Об этом компания ... подробнее →
Украина обогнала Беларусь и Россию по минимальной зарплате05.01.2020 13:00
Минимальная зарплата в Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет "минималку" в России и Беларуси, передает Корреспондент.net . Об этом на своей странице в Facebook ... подробнее →
Выступавшего в Крыму певца Dr. Alban пригласил в Киев лично Зеленский05.01.2020 12:00
Шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии, принял участие в новогоднем шоу Вечерний квартал, передает Корреспондент.net . Об этом исполнитель сообщил на своей странице в ... подробнее →
У корабля ВМФ РФ по пути в Севастополь отказал двигатель05.01.2020 11:00
Большой десантный корабль Военно-морских сил России "Орск" завели в Черное море на буксире, сообщает одесское издание Думская . По официальной информации, у российского судна произошла поломка ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января05.01.2020 10:00
Сегодня, 5 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00). По ... подробнее →
Анонс и прогноз на финал молодежного чемпионата мира по хоккею05.01.2020 09:00
Сегодня в финале Молодежного чемпионата мира по хоккею января 2020 года сборная России сыграет со сборной Канады, сообщает LiveSport.Ru . Накануне в 1/2 финала коллектив Брагина в дополнительное ... подробнее →
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января10:00
- В Луганске назвали новые цены на проезд до КПВВ у Станицы Луганской09:30
- Жители оккупированной Еленовки организовали «камеры хранения» для «республиканских» автономеров15:00
- В оккупированном Донецке горел мини-отель "Ritz"14:00
- Житель Донецка подсчитал местный "индекс оливье"13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 января10:00
- Украинские звезды дали рождественский концерт для бойцов ООС09:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 января10:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 6 января10:00
- Представлен первый в мире смартфон с цветным экраном на электронных чернилах12:00
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера11:00
- В России снимут ремейк фильма "Гостья из будущего"10:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января10:00
- В Луганске назвали новые цены на проезд до КПВВ у Станицы Луганской09:30
- "Киевпасстранс" запустил онлайн-карту движения городского транспорта09:00
- В Украине объявлен день траура в связи с авиакатастрофой в Иране08:30
- Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий08:00
- Илон Маск станцевал на презентации новой Tesla (ВИДЕО)17:00
- Криштиану Роналду установил очередной рекорд16:30
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Жители оккупированной Еленовки организовали «камеры хранения» для «республиканских» автономеров
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 января
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 6 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 января
- Житель Донецка подсчитал местный "индекс оливье"
- В оккупированном Донецке горел мини-отель "Ritz"
- Гороскоп на неделю с 6 по 12 января
- Стали известны имена погибших украинцев c рейса PS 752
- Легендарный Ikarus возобновил выпуск автобусов (ВИДЕО)
- Украинские звезды дали рождественский концерт для бойцов ООС