Vodafone и Samsung дарят абонентам год бесплатных звонков

05.01.2020 17:00

Vodafone подготовил для своих абонентов рождественский подарок, сообщает Today.ua . В рамках новогодней акции вы можете получить в подарок год бесплатной мобильной связи, если приобрете смартфон от ... подробнее →

Выступление "крымнашистки" Хакамады в Киеве отменили

05.01.2020 15:00

Компания Taryan Group заявила об отмене выступления на бизнес-форуме скандального российского политика Ирины Хакамады, которая после оккупации Крыма РФ называла Путина победителем. Об этом компания ... подробнее →

Украина обогнала Беларусь и Россию по минимальной зарплате

05.01.2020 13:00

Минимальная зарплата в Украине выросла с начала года и в долларовом эквиваленте теперь обгоняет "минималку" в России и Беларуси, передает Корреспондент.net . Об этом на своей странице в Facebook ... подробнее →

Выступавшего в Крыму певца Dr. Alban пригласил в Киев лично Зеленский

05.01.2020 12:00

Шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии, принял участие в новогоднем шоу Вечерний квартал, передает Корреспондент.net . Об этом исполнитель сообщил на своей странице в ... подробнее →

У корабля ВМФ РФ по пути в Севастополь отказал двигатель

05.01.2020 11:00

Большой десантный корабль Военно-морских сил России "Орск" завели в Черное море на буксире, сообщает одесское издание Думская . По официальной информации, у российского судна произошла поломка ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января

05.01.2020 10:00

Сегодня, 5 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00). По ... подробнее →

Анонс и прогноз на финал молодежного чемпионата мира по хоккею

05.01.2020 09:00

Сегодня в финале Молодежного чемпионата мира по хоккею января 2020 года сборная России сыграет со сборной Канады, сообщает LiveSport.Ru . Накануне в 1/2 финала коллектив Брагина в дополнительное ... подробнее →

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