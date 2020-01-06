Asus представила первый в мире монитор с частотой кадров 360 Гц06.01.2020 17:00
Компания Asus привезла на выставку CES 2020 первый в мире монитор с кадровой частотой 360 Гц, сообщает iLenta.com . Новинка получила название ROG Swift 360. Позиционируется устройство в качестве ... подробнее →
Старейшей жительнице планеты исполнилось 117 лет06.01.2020 15:00
Жительница Японии Канэ Танака отпраздновала свое 117-летие в воскресенье, 5 января. В прошлом году она была зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса как самый старый верифицированный человек на ... подробнее →
Сериал "Чернобыль" получил Золотой глобус06.01.2020 13:00
Мини-сериал "Чернобыль" британско-американского производства получил премию Золотой глобус в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм". Церемония вручения награды проходила в воскресенье, 5 января, ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 6 по 12 января06.01.2020 12:00
ОВЕН Овны апреля, будьте готовы к тому, что не все намеченные на эту неделю планы у вас осуществятся. В праздничные дни не допускайте вторжения в свой дом разногласий и ссор. И только у Овнов марта ... подробнее →
На Буковине более 15 автомобилей попали в снежную ловушку06.01.2020 11:00
На Заставнивщине в Черновицкой области свыше 15 автомобилей более шести часов находятся в снежном плену. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает местное издание Букинфо. "Возле села Чуньков на ... подробнее →
Ситуация на КПВВ в Донецкой области 6 января06.01.2020 10:00
Сегодня утром, 6 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →
Канада победила Россию в финале молодежного чемпионата мира по хоккею (ВИДЕО)06.01.2020 08:45
Сборная Канады, проигрывая 1:3, обыграла команду России со счетом 4:3 в финале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходил в Чехии, сообщает НВ . Первый период завершился без заброшенных ... подробнее →
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