Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 января

07.01.2020 10:00

Сегодня утром, 7 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до ... подробнее →

Опубликованы имена 44 человек, освобожденных Украиной в рамках обмена

07.01.2020 09:00

Издание "Слідство.Інфо" опубликовало имена 44 из 124 лиц, которых Украина отдала оккупационным властям на Донбассе в рамках обмена 29 декабря, передает Цензор.НЕТ . Издание сообщило, что в первый ... подробнее →

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