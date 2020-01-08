В «ДНР» на линии разграничения появился новый вид бизнеса – прием на хранение «республиканских» номеров автомобилей, пока водитель находится на подконтрольной Украине ... подробнее →

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток", сообщает Обозреватель . Запуск трубопровода, ... подробнее →

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который также защищает цвета туринского "Ювентуса", установил уникальное достижение, сообщает интернет-издания "ВЕСТИ" . В 18 туре итальянской Серии А ... подробнее →

Глава компании Tesla Илон Маск станцевал на презентации внедорожника Model Y, собранного на новом заводе в Шанхае, сообщает Корреспондент.net . Видео танца появилось в Twitter бизнесмена 7 января. В ... подробнее →

Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании, сообщил в своем Твиттере глава МИД Украины ... подробнее →

Житель Донецка посчитал свои затраты на новогодне-рождественский салат «Оливье», сообщает Радио Свобода . Сравнивая с ценами в вашем городе, учитывайте донецкие зарплаты. Реальные ... подробнее →

Гостиничный мини-комплекс "Ritz" в общежитии Донецкого металлургического завода горел в оккупированном Донецке 7 января. Об этом сообщает пресс-служба так называемого "МЧС", действующего на ... подробнее →

В сети появился полный список погибших пассажиров разбившегося вблизи Тегерана самолета МАУ Boeing 737, сообщает Телеканал новостей «24» . В то же время авиакомпания опубликовала ... подробнее →

Спутник TESS обнаружил "вторую Землю" (ВИДЕО) 08.01.2020 11:00 Спутник для изучения транзитных экзопланет (TESS) нашел первую планету размером с Землю в зоне, пригодной для жизни, сообщает Радио Свобода . Планета TOI 700 d расположена на расстоянии чуть более ... подробнее →