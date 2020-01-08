Илон Маск станцевал на презентации новой Tesla (ВИДЕО)

08.01.2020 17:00

Глава компании Tesla Илон Маск станцевал на презентации внедорожника Model Y, собранного на новом заводе в Шанхае, сообщает Корреспондент.net . Видео танца появилось в Twitter бизнесмена 7 января. В ... подробнее →

Криштиану Роналду установил очередной рекорд

08.01.2020 16:30

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который также защищает цвета туринского "Ювентуса", установил уникальное достижение, сообщает интернет-издания "ВЕСТИ" . В 18 туре итальянской Серии А ... подробнее →

Путин и Эрдоган запустили новый газопровод в обход Украины

08.01.2020 16:00

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток", сообщает Обозреватель . Запуск трубопровода, ... подробнее →

Жители оккупированной Еленовки организовали «камеры хранения» для «республиканских» автономеров

08.01.2020 15:00

В «ДНР» на линии разграничения появился новый вид бизнеса – прием на хранение «республиканских» номеров автомобилей, пока водитель находится на подконтрольной Украине ... подробнее →

Стали известны имена погибших украинцев c рейса PS 752

08.01.2020 14:30

В сети появился полный список погибших пассажиров разбившегося вблизи Тегерана самолета МАУ Boeing 737, сообщает Телеканал новостей «24» . В то же время авиакомпания опубликовала ... подробнее →

В оккупированном Донецке горел мини-отель "Ritz"

08.01.2020 14:00

Гостиничный мини-комплекс "Ritz" в общежитии Донецкого металлургического завода горел в оккупированном Донецке 7 января. Об этом сообщает пресс-служба так называемого "МЧС", действующего на ... подробнее →

Житель Донецка подсчитал местный "индекс оливье"

08.01.2020 13:00

Житель Донецка посчитал свои затраты на новогодне-рождественский салат «Оливье», сообщает Радио Свобода . Сравнивая с ценами в вашем городе, учитывайте донецкие зарплаты. Реальные ... подробнее →

В катастрофе украинского самолета в Иране погибли граждане 7 стран

08.01.2020 12:00

Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании, сообщил в своем Твиттере глава МИД Украины ... подробнее →

Спутник TESS обнаружил "вторую Землю" (ВИДЕО)

08.01.2020 11:00

Спутник для изучения транзитных экзопланет (TESS) нашел первую планету размером с Землю в зоне, пригодной для жизни, сообщает Радио Свобода . Планета TOI 700 d расположена на расстоянии чуть более ... подробнее →

В МИД Украины запустили "горячую линию" для информации об авиакатастрофе в Иране

08.01.2020 10:30

В связи с катастрофой Boeing-737 в Иране в Министерстве иностранных дел Украины открыли специальную горячую линию. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский, ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 января

08.01.2020 10:00

Сегодня, 8 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 января линию ... подробнее →

Украинские звезды дали рождественский концерт для бойцов ООС

08.01.2020 09:30

В районе ООС состоялся новогодне-рождественский тур с участием известных певцов, решивших поздравить украинских воинов, которые защищают Украину, сообщает Depo.ua . Среди звезд, которые решили ... подробнее →

Новый поезд в аэропорт "Борисполь" сломался на второй неделе работы

08.01.2020 09:00

Новый поезд маршрута из Киева в аэропорт "Борисполь" 7 января в 13:30 остановился возле станции метро "Демеевская" и дальше двинуться уже не смог, сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →

В Иране разбился украинский самолет со 180 пассажирами (ВИДЕО)

08.01.2020 08:00

В Иране разбился пассажирский самолет Boeing 737 рейса PS 752, принадлежащий авиаперевозчику "Международные авиалинии Украины", сообщает телеканал 112 Украина . Официальных данных о пассажирах еще ... подробнее →

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