Среди возможных версий причин крушения самолета МАУ в Тегеране будет рассмотрена и атака Boeing 737 зенитной ракетой российского ЗРК "Тор", сообщает Обозреватель . Об этом заявил секретарь Совета ... подробнее →

Издание Слідство.Інфо опубликовало имена еще 15 переданных Украиной заключенных в рамках обмена с "ЛДНР" 29 декабря, сообщает Корреспондент.net . Ранее издание обнародовало фамилии 44 обменяных из ... подробнее →

"Глава" ДНР Денис Пушилин поручил "правительству" с 1 февраля 2020 года установить новые тарифы на электроэнергию для населения, сообщают СМИ сепаратистов. Об этом говорится в так называемом "указе ... подробнее →

«Государство в смартфоне» понемногу становится реальностью. За последние годы государственные учреждения оцифровали и выложили в свободный доступ почти 20 000 различных наборов данных. И ... подробнее →

В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера 09.01.2020 11:00 В "ДНР" с 1 по 8 января произошло, как минимум, семь случаев конфискации автомобилей с украинскими номерами. О этом сообщает "Восточная Правозащитная Группа" в Facebook . "На оккупированной части ... подробнее →

В России снимут ремейк фильма "Гостья из будущего" 09.01.2020 10:30 В России начата работа над созданием ремейка советского фильма "Гостья из будущего", сообщил один из продюсеров картины "Вторжение" Михаил Врубель, передает Sputnik . По словам Врубеля, это история, ... подробнее →