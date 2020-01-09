В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера

09.01.2020 11:00

В "ДНР" с 1 по 8 января произошло, как минимум, семь случаев конфискации автомобилей с украинскими номерами. О этом сообщает "Восточная Правозащитная Группа" в Facebook . "На оккупированной части ... подробнее →

В России снимут ремейк фильма "Гостья из будущего"

09.01.2020 10:30

В России начата работа над созданием ремейка советского фильма "Гостья из будущего", сообщил один из продюсеров картины "Вторжение" Михаил Врубель, передает Sputnik . По словам Врубеля, это история, ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января

09.01.2020 10:00

Сегодня, 9 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 января линию ... подробнее →

В Луганске назвали новые цены на проезд до КПВВ у Станицы Луганской

09.01.2020 09:30

С 13 января 2020 года на временно неподконтрольной территории Луганщины будут действовать новые тарифы на проезд до пункта пропуска у Станицы Луганской, передает Луганский Радар . Об этом сообщается ... подробнее →

"Киевпасстранс" запустил онлайн-карту движения городского транспорта

09.01.2020 09:00

Движение городского общественного транспорта, который обслуживает "Киевпасстранс", можно наблюдать в режиме реального времени, информирует Цензор.НЕТ . Карта доступна на сайте предприятия. В ... подробнее →

В Украине объявлен день траура в связи с авиакатастрофой в Иране

09.01.2020 08:30

9 января 2020 года объявлен днем траура в Украине в связи катастрофой самолета Boeing 737 в Тегеране, передает телеканал 112 Украина . Соответствующий указ №1/2020 президент Украины Владимир ... подробнее →

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий

09.01.2020 08:00

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали заявление, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, как герцогу и герцогине Сассекским. Об этом говорится в сообщении, ... подробнее →

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