Представлен первый в мире смартфон с цветным экраном на электронных чернилах09.01.2020 12:00
На проходящей этими днями выставке Consumer Electronic Show 2020 был представлен первый в мире смартфон с дисплеем на электронных цветных чернилах, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Разработала ... подробнее →
В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера09.01.2020 11:00
В "ДНР" с 1 по 8 января произошло, как минимум, семь случаев конфискации автомобилей с украинскими номерами. О этом сообщает "Восточная Правозащитная Группа" в Facebook . "На оккупированной части ... подробнее →
В России снимут ремейк фильма "Гостья из будущего"09.01.2020 10:30
В России начата работа над созданием ремейка советского фильма "Гостья из будущего", сообщил один из продюсеров картины "Вторжение" Михаил Врубель, передает Sputnik . По словам Врубеля, это история, ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января09.01.2020 10:00
Сегодня, 9 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 января линию ... подробнее →
В Луганске назвали новые цены на проезд до КПВВ у Станицы Луганской09.01.2020 09:30
С 13 января 2020 года на временно неподконтрольной территории Луганщины будут действовать новые тарифы на проезд до пункта пропуска у Станицы Луганской, передает Луганский Радар . Об этом сообщается ... подробнее →
"Киевпасстранс" запустил онлайн-карту движения городского транспорта09.01.2020 09:00
Движение городского общественного транспорта, который обслуживает "Киевпасстранс", можно наблюдать в режиме реального времени, информирует Цензор.НЕТ . Карта доступна на сайте предприятия. В ... подробнее →
В Украине объявлен день траура в связи с авиакатастрофой в Иране09.01.2020 08:30
9 января 2020 года объявлен днем траура в Украине в связи катастрофой самолета Boeing 737 в Тегеране, передает телеканал 112 Украина . Соответствующий указ №1/2020 президент Украины Владимир ... подробнее →
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий09.01.2020 08:00
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали заявление, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, как герцогу и герцогине Сассекским. Об этом говорится в сообщении, ... подробнее →
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- Представлен первый в мире смартфон с цветным экраном на электронных чернилах12:00
- В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера11:00
- В России снимут ремейк фильма "Гостья из будущего"10:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января10:00
- В Луганске назвали новые цены на проезд до КПВВ у Станицы Луганской09:30
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