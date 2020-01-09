В «ДНР» конфисковали 7 авто за украинские номера 09.01.2020 11:00 В "ДНР" с 1 по 8 января произошло, как минимум, семь случаев конфискации автомобилей с украинскими номерами. О этом сообщает "Восточная Правозащитная Группа" в Facebook . "На оккупированной части ... подробнее →

В России снимут ремейк фильма "Гостья из будущего" 09.01.2020 10:30 В России начата работа над созданием ремейка советского фильма "Гостья из будущего", сообщил один из продюсеров картины "Вторжение" Михаил Врубель, передает Sputnik . По словам Врубеля, это история, ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января 09.01.2020 10:00 Сегодня, 9 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 января линию ... подробнее →