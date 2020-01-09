"Глава" ДНР Денис Пушилин поручил "правительству" с 1 февраля 2020 года установить новые тарифы на электроэнергию для населения, сообщают СМИ сепаратистов. Об этом говорится в так называемом "указе ... подробнее →

«Государство в смартфоне» понемногу становится реальностью. За последние годы государственные учреждения оцифровали и выложили в свободный доступ почти 20 000 различных наборов данных. И ... подробнее →

В Украине заработал онлайн-инструмент для поиска аптек, работающих по правительственной программе «Доступные лекарства». Сервис показывает все аптеки госпрограммы в радиусе 7 километров от ... подробнее →

Каркасы кроватей для участников Олимпиады и Паралимпиады-2020 в Токио будут сделаны из перерабатываемого картона, заявили организаторы, сообщает BIN . Матрасы кроватей сделают из пластика, который ... подробнее →

В "ДНР" с 1 по 8 января произошло, как минимум, семь случаев конфискации автомобилей с украинскими номерами. О этом сообщает "Восточная Правозащитная Группа" в Facebook . "На оккупированной части ... подробнее →

На проходящей этими днями выставке Consumer Electronic Show 2020 был представлен первый в мире смартфон с дисплеем на электронных цветных чернилах, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Разработала ... подробнее →

Среди возможных версий причин крушения самолета МАУ в Тегеране будет рассмотрена и атака Boeing 737 зенитной ракетой российского ЗРК "Тор", сообщает Обозреватель . Об этом заявил секретарь Совета ... подробнее →

Издание Слідство.Інфо опубликовало имена еще 15 переданных Украиной заключенных в рамках обмена с "ЛДНР" 29 декабря, сообщает Корреспондент.net . Ранее издание обнародовало фамилии 44 обменяных из ... подробнее →

В России снимут ремейк фильма "Гостья из будущего" 09.01.2020 10:30 В России начата работа над созданием ремейка советского фильма "Гостья из будущего", сообщил один из продюсеров картины "Вторжение" Михаил Врубель, передает Sputnik . По словам Врубеля, это история, ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 января 09.01.2020 10:00 Сегодня, 9 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 января линию ... подробнее →