На КПВВ "Майорское" в Донецкой области пограничники и сотрудники СБУ задержали мужчину, который пытался вывезти взрывчатку с временно оккупированной территории. У него изъяли вещество, похожее на ... подробнее →

В Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил задержали боевика, который охранял место и остатки сбитого малазийского "Боинга" рейса MH17. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ... подробнее →

Стартовала продажа билетов на полуфиналы Нацотбора на Евровидение-2020, сообщает СТБ . 8, 15 и 22 февраля состоятся соответственно I, II полуфиналы и финальный выбор представителя Украины на ... подробнее →

Кабмин собирается увеличить штрафы для пешеходов 10.01.2020 13:00 Кабинет министров Украины зарегистрировал законопроект о внесении изменений в статью 127 КУ об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил ... подробнее →

Представлен первый в мире "гибкий" ноутбук (ВИДЕО) 10.01.2020 12:00 Во время выставки CES 2020 был представлен первый в мире ноутбук с гибким дисплеем, сообщает Корреспондент.net . Гаджет под названием Lenovo ThinkPad X1 Fold в разложенном виде представляет собой ... подробнее →