Ученым удалось увеличить продолжительность жизни лабораторного червя в шесть раз

11.01.2020 17:00

Биологи из Китая и США выяснили, что комбинация двух путей предотвращения клеточного старения у червя C. elegans позволяет достичь синергии и увеличить срок жизни организма в шесть раз. Статья об ... подробнее →

Старейший футболист в мире продлил контракт со своим клубом

11.01.2020 16:00

Японский футболист Кадзуеси Миура продлил контракт с "Йокогамой" до конца 2020 года. Таким образом, 52-летний нападающий проведет 35 сезон в своей карьере, сообщает football.ua . Миура вошел в ... подробнее →

МАУ выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

11.01.2020 15:00

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выплатит страховые выплаты и компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. В МАУ заверили, что выполнят все международные правила и страховые ... подробнее →

Командование КСИР взяло на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета

11.01.2020 14:00

Иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета. Об этом заявил командующий ... подробнее →

Составлен рейтинг телепрограмм, которые смотрели украинцы в новогоднюю ночь

11.01.2020 13:00

Украинцы в новогоднюю ночь, а также 31 декабря 2019-го и 1 января 2020 больше всего смотрели канал "1 + 1", сообщает Ukranews.com . В пик-прайм с 20:00 до 02:00 "Плюсы" опередили своего ближайшего ... подробнее →

Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)

11.01.2020 12:00

В Луганской области пограничники задержали группу лиц, которые незаконно пересекли линию разграничения для получения соцвыплат на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ... подробнее →

Власти Абхазии обвинили в организации массовых беспорядков "героя ДНР" (ВИДЕО)

11.01.2020 11:00

В протестах в Абхазии, которые власти непризнанной республики назвали попыткой "государственного переворота", участвовали украинцы, которые сами себя идентифицировали в качестве граждан ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января

11.01.2020 10:00

Сегодня, 11 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 января линию ... подробнее →

В Луцке открылось кафе, где работают люди с синдромом Дауна

11.01.2020 09:00

В Луцке открыли кофейню "Старый город", где работают люди с синдромом Дауна. Заведение расположено на улице Драгоманова, 11/3 и начало работу 9 января, сообщает Цензор.НЕТ . Идея создать такую ... подробнее →

Иран признал, что случайно сбил украинский самолет

11.01.2020 08:00

Иранские военные "нечаянно" сбили украинский самолет у Тегерана 8 января, когда все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Такое заявление от Ирана поступило в субботу, 11 января, утром, ... подробнее →

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