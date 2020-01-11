Иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета. Об этом заявил командующий ... подробнее →

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выплатит страховые выплаты и компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. В МАУ заверили, что выполнят все международные правила и страховые ... подробнее →

Японский футболист Кадзуеси Миура продлил контракт с "Йокогамой" до конца 2020 года. Таким образом, 52-летний нападающий проведет 35 сезон в своей карьере, сообщает football.ua . Миура вошел в ... подробнее →

Биологи из Китая и США выяснили, что комбинация двух путей предотвращения клеточного старения у червя C. elegans позволяет достичь синергии и увеличить срок жизни организма в шесть раз. Статья об ... подробнее →

Составлен рейтинг телепрограмм, которые смотрели украинцы в новогоднюю ночь 11.01.2020 13:00 Украинцы в новогоднюю ночь, а также 31 декабря 2019-го и 1 января 2020 больше всего смотрели канал "1 + 1", сообщает Ukranews.com . В пик-прайм с 20:00 до 02:00 "Плюсы" опередили своего ближайшего ... подробнее →

Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО) 11.01.2020 12:00 В Луганской области пограничники задержали группу лиц, которые незаконно пересекли линию разграничения для получения соцвыплат на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ... подробнее →