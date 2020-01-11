Ученым удалось увеличить продолжительность жизни лабораторного червя в шесть раз11.01.2020 17:00
Биологи из Китая и США выяснили, что комбинация двух путей предотвращения клеточного старения у червя C. elegans позволяет достичь синергии и увеличить срок жизни организма в шесть раз. Статья об ... подробнее →
Старейший футболист в мире продлил контракт со своим клубом11.01.2020 16:00
Японский футболист Кадзуеси Миура продлил контракт с "Йокогамой" до конца 2020 года. Таким образом, 52-летний нападающий проведет 35 сезон в своей карьере, сообщает football.ua . Миура вошел в ... подробнее →
МАУ выплатит компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране11.01.2020 15:00
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выплатит страховые выплаты и компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. В МАУ заверили, что выполнят все международные правила и страховые ... подробнее →
Командование КСИР взяло на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета11.01.2020 14:00
Иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета. Об этом заявил командующий ... подробнее →
Составлен рейтинг телепрограмм, которые смотрели украинцы в новогоднюю ночь11.01.2020 13:00
Украинцы в новогоднюю ночь, а также 31 декабря 2019-го и 1 января 2020 больше всего смотрели канал "1 + 1", сообщает Ukranews.com . В пик-прайм с 20:00 до 02:00 "Плюсы" опередили своего ближайшего ... подробнее →
Пограничники задержали группу "нелегалов" из ОРЛО (ВИДЕО)11.01.2020 12:00
В Луганской области пограничники задержали группу лиц, которые незаконно пересекли линию разграничения для получения соцвыплат на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ... подробнее →
Власти Абхазии обвинили в организации массовых беспорядков "героя ДНР" (ВИДЕО)11.01.2020 11:00
В протестах в Абхазии, которые власти непризнанной республики назвали попыткой "государственного переворота", участвовали украинцы, которые сами себя идентифицировали в качестве граждан ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 января11.01.2020 10:00
Сегодня, 11 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 января линию ... подробнее →
В Луцке открылось кафе, где работают люди с синдромом Дауна11.01.2020 09:00
В Луцке открыли кофейню "Старый город", где работают люди с синдромом Дауна. Заведение расположено на улице Драгоманова, 11/3 и начало работу 9 января, сообщает Цензор.НЕТ . Идея создать такую ... подробнее →
Иран признал, что случайно сбил украинский самолет11.01.2020 08:00
Иранские военные "нечаянно" сбили украинский самолет у Тегерана 8 января, когда все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Такое заявление от Ирана поступило в субботу, 11 января, утром, ... подробнее →
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