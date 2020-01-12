Гороскоп на неделю с 13 по 19 января12.01.2020 14:00
ОВЕН У Овнов марта благоприятно и активно пройдет вся неделя. В эти дни вы ловко расправитесь со многими делами и проблемами. Да еще и окружающим с удовольствием дадите пару-тройку дельных советов. ... подробнее →
В Ивано-Франковске установили рождественский рекорд (ВИДЕО)12.01.2020 13:00
В Ивано-Франковске жители и гости города установили рекорд Украины, собрав на праздничном шествии максимальное количество рождественских звезд - 660, сообщает Укринформ . Достижения зафиксировала ... подробнее →
Скандальную MARUV обокрали в центре Киева12.01.2020 12:00
В субботу, 11 января в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 42 из автомобиля певицы MARUV (Анны Корсун) украли сумку, в которой были деньги, документы и подарки близким, сообщает НВ . Об этом ... подробнее →
В Китае начал работу крупнейший в мире радиотелескоп12.01.2020 11:00
На юго-западе Китая официально введен в эксплуатацию крупнейший и наиболее чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST, сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что стоимость радиотелескопа ... подробнее →
В Тегеране начались антиправительственные протесты из-за сбитого авиалайнера12.01.2020 10:00
В Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против действий правительства Ирана, которое пыталось утаить информацию о том, что иранские военные сбили украинский самолет, ... подробнее →
Гончарук назвал сумму компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ в Тегеране (ВИДЕО)12.01.2020 09:00
Украинское правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе лайнера в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее исполнение страховых выплат, передает Цензор.НЕТ . Об этом ... подробнее →
В оккупированной Макеевке произошел мощный подземный толчок12.01.2020 08:00
11 января текущего года, в 16 часов 50 минут по местному времени на территории неподконтрольной украинскому государству Макеевки, что в Донецкой области, а точнее в Советском районе города местные ... подробнее →
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