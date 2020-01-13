Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе 13.01.2020 11:00 Правозащитная организация Донбасс SOS опубликовала график работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения на этой неделе. Донецкая область: 13.01 с. Зайцево Бахмутского района ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января 13.01.2020 10:00 Сегодня утром, 13 января, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 января объем пассажиро-транспортного потока, по ... подробнее →