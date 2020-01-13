Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе

13.01.2020 11:00

Правозащитная организация Донбасс SOS опубликовала график работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения на этой неделе. Донецкая область: 13.01 с. Зайцево Бахмутского района ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января

13.01.2020 10:00

Сегодня утром, 13 января, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 января объем пассажиро-транспортного потока, по ... подробнее →

"Президент" Абхазии подал в отставку из-за протестов

13.01.2020 09:00

"Президент" Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку, передает Цензор.НЕТ . Бывший "премьер-министр" оккупированной территории Сергей Шамба зачитал заявление Хаджимбы об отставке: "Я слагаю полномочия ... подробнее →

Полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой

13.01.2020 08:00

12 января полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой. Об этом  информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции. "В состав группы в целом входило семь ... подробнее →

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