Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе13.01.2020 11:00
Правозащитная организация Донбасс SOS опубликовала график работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения на этой неделе. Донецкая область: 13.01 с. Зайцево Бахмутского района ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января13.01.2020 10:00
Сегодня утром, 13 января, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 января объем пассажиро-транспортного потока, по ... подробнее →
"Президент" Абхазии подал в отставку из-за протестов13.01.2020 09:00
"Президент" Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку, передает Цензор.НЕТ . Бывший "премьер-министр" оккупированной территории Сергей Шамба зачитал заявление Хаджимбы об отставке: "Я слагаю полномочия ... подробнее →
Полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой13.01.2020 08:00
12 января полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции. "В состав группы в целом входило семь ... подробнее →
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