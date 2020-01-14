Фильм "Джокер" получил 11 номинаций на Оскар14.01.2020 17:00
В Голливуде объявлены номинанты 92-й кинопремии Оскар. Наибольшее количество номинаций получил "Джокер" - создатели фильма могут взять 11 наград из 24 возможных. Его конкурентами станут "Однажды в... ... подробнее →
Утром 15 января в ОРДО отключат теле- и радиовещание14.01.2020 16:00
«Министерство связи ДНР» сообщило, что 15 января в период с 02:00 до 12:00 будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания. На время профилактики ... подробнее →
Microsoft прекратила поддержку Windows 714.01.2020 15:00
С сегодняшнего дня, 14 января, компания Microsoft останавливает обслуживание операционной системы Windows 7. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает UkraNews . Так, сообщается, что ... подробнее →
Руководство ГНС в Одесской области лишилось кресел из-за коррупционного скандала14.01.2020 14:00
Все руководство Государственной налоговой службы Одесской области отстранили от исполнения обязанностей, сообщает 5 канал . Это связано с разоблачением и. о. начальника Главного управления в ... подробнее →
Разумков рассказал, на сколько повысят зарплаты нардепам14.01.2020 13:00
Зарплаты народных депутатов проиндексируют в соответствии с ростом прожиточного минимума, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании во вторник, 14 января, передает Корреспондент.net . ... подробнее →
В Иране арестовали виновных в катастрофе самолета МАУ14.01.2020 12:00
В Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном. Такое заявление 14 января сделал представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили, сообщает ... подробнее →
В Украине запустили сайт для бесплатной правовой помощи переселенцам14.01.2020 11:00
В Украине переселенцы могут получить бесплатную правовую помощь. Для этого запустили специальный сайт , сообщает Cxid.info . На сайте системы предоставления бесплатной правовой помощи отмечается, ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 января14.01.2020 10:00
Сегодня, 14 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 января линию ... подробнее →
Уайлдер и Фьюри "сразились" взглядами и словами14.01.2020 09:00
Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели первую битву взглядов перед своим реваншем, сообщает Корреспондент.net . Боксеры провели пресс-конференцию, а после - ... подробнее →
В Киеве из-за прорыва теплотрассы затопило ТРЦ "Ocean plaza" (ВИДЕО)14.01.2020 08:00
Вечером 13 января в Голосеевском районе города Киева на ул.Антоновича, 174, из-за прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия, передает Цензор.НЕТ . В результате, в созданное отверстие ... подробнее →
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