Вышел первый тизер украинской комедии "Свидание в Вегасе" (ВИДЕО)15.01.2020 13:00
На ютуб-канале дистрибьютора "Вольга Украина" появился первый тизер украинской романтической комедии "Свидание в Вегасе", сообщает Телеканал новостей «24» . По сюжету, двое менеджеров ... подробнее →
Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ОРЛО15.01.2020 12:00
В Луганске заявили об изменении с 1 февраля 2020 года тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению. Об этом сообщает сайт "Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности", ... подробнее →
Американские ученые заявили о создании "новой формы жизни" (ВИДЕО)15.01.2020 11:00
Ученые из американского университета Вермонта объявили о создании первых в мире живых, самовосстанавливающихся роботов. Сами ученые назвали свое творение "абсолютно новой формой жизни", сообщает ТСН ... подробнее →
Ситуация на КПВВ в Донецкой области 15 января15.01.2020 10:00
Сегодня, 15 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 января линию ... подробнее →
Зеленский поручил открыть "президентскую" больницу для всех украинцев15.01.2020 09:00
Больница "Феофания" Государственного управления делами должна стать доступной для всех граждан. Такое распоряжение дал вчера Владимир Зеленский в указе, опубликованном на сайте президента, сообщает ... подробнее →
Депутат Госдумы РФ обвинил США в применении климатического оружия15.01.2020 08:30
Аномальная теплая зима в России может быть следствием того, что американцы атаковали мир климатическим оружием — заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв, сообщает Цензор.НЕТ . По словам ... подробнее →
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