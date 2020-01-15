Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ОРЛО 15.01.2020 12:00 В Луганске заявили об изменении с 1 февраля 2020 года тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению. Об этом сообщает сайт "Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности", ... подробнее →

Ситуация на КПВВ в Донецкой области 15 января 15.01.2020 10:00 Сегодня, 15 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 января линию ... подробнее →